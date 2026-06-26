Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην Αττική. Το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, συνελήφθησαν πέντε μέλη της σπείρας και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας ξεκινά από τα μέσα του Απριλίου του τρέχοντος έτους. Οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε κύκλωμα, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική.

Δείτε βίντεο από την εξάρθρωση της σπείρας:

Οι ρόλοι των μελών και η εταιρεία «βιτρίνα»

Ο 37χρονος, ο αρχηγός με καταγωγή από την Αλβανία ήταν εκείνος που διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών.

Ο 39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Ο 38χρονος Έλληνας, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.

Ο 25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Τέλος, η 38χρονη από την Ρουμανία, η οποία ήταν σύντροφος του αρχηγού, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Όλοι μαζί διατηρούσαν εταιρεία με υπηρεσίες transfer στην Μύκονο, δηλαδή υποτίθεται πως αναλάμβαναν να μεταφέρουν τουρίστες και ντόπιους με βαν επί πληρωμή από την μια περιοχή του νησιού στην άλλη.

Κοκαΐνη και κάνναβη και κάθε είδους ναρκωτική ουσία

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

-846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

-30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-4- φορτηγά οχήματα (van),

-2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Πόσο πουλούσαν τα ναρκωτικά

η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής από τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών, είχαν παράνομα έσοδα πάνω από 700.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.