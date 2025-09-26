Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά της Κρήτης, μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μιας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Πώς έγινε το επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν ένας 55χρονος με τον 21χρονο γιο του συνάντησαν τα δύο αδέλφια ηλικίας 32 και 29 χρονών και άρχισαν να καυγαδίζουν. Αφορμή για τον καυγά στάθηκε ένα… χωράφι.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις και δεν δίστασαν να τους τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και στη συνέχεια να τραπούν σε φυγή.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Στο μεταξύ οι δυο δράστες αγνοούνται με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.