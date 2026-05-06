Η αδερφή του 20χρονου Νικήστρατου, Μαρία Γεμιστού, συντετριμμένη τον αποχαιρετά με μία μαντινάδα που δείχνει το μέγεθος του πόνου και της θλίψης που έχει σκορπιστεί όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ραγίζει καρδιές με την συναισθηματική ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο facebook, χρησιμοποιώντας το σπαρακτικό μοιρολόι, που συνέθεσε η Βέρα Σουλτάτου-Ξυλούρη, γνωστή για τη βαθιά συναισθηματική της γραφή στην κρητική παράδοση

Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι ,φέρτε μαντολίνα… Αλλά ούτε μια σφαίρα.

Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του Όμορφου Νιού που φεύγει

Για δε γλεντά δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει…Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη

Η ανάρτηση της Μαρίας στο facebook:

Τον τραγικό επίλογο της ζωής του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού σηματοδοτεί η Πέμπτη κατά την οποία συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα του πουν το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου στις 12.00 το μεσημέρι, μέσα σε βαρύ πένθος και ασήκωτη οδύνη. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του, που έχει παγώσει την Κρήτη.

Ήταν απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, σε κεντρικό δρόμο και μπροστά σε περαστικούς, όταν ο δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα τον 20χρονο, μετά από επεισόδιο που είχε προηγηθεί. Ο Νικήστρατος προσπάθησε να διαφύγει, όμως δέχθηκε τα θανατηφόρα πυρά, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο σημείο παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, πολλοί φοβούνται για ενδεχόμενη κλιμάκωση, καθώς η Μαρία μέσα στον πόνο της, μιλάει με οργή στο patris.gr.«Τώρα θα πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δήλωσε πως ο 54χρονος δράστης είχε επανειλημμένα ενοχλήσει τον αδελφό της, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει σε επικίνδυνο βαθμό. Υποστήριξε ακόμη ότι είχαν γίνει καταγγελίες στις αρχές, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, που θα μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

Γιατί δεν θα μεταφερθεί στο δικαστήριο ο 54χρονος δράστης

O 54χρονος θα παραμείνει στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μέχρι την απολογία του, χωρίς να γίνουν οι «τυπικές» μετακινήσεις, αφού κάτι τέτοιο η αστυνομία το θεωρεί παρακινδυνευμένο. Η δικογραφία βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και ο εισαγγελέας, αφού την μελετήσει, θα απαγγείλει κατηγορίες στον δράστη.

Πρόκειται για μια διαδικασία που συνηθίζεται, όταν υπάρχουν φόβοι αντεκδίκησης και τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως το κλίμα τη δεδομένη στιγμή είναι έκρυθμο. Ο φόβος για το ενδεχόμενο η κατάσταση να «ξεφύγει» είναι μεγάλος.