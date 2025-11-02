Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου 1/11, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην έδρα της Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, υπό τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρη Μάλιου, ο οποίος έσπευσε άμεσα από την Αθήνα στο νησί. Μαζί του μετακινήθηκε και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (γνωστή ως «Ελληνικό FBI» Φώτης Ντουίτσης, για να αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών για τη πολύνεκρη βεντέτα που ξέσπασε το πρωί της ίδιας ημέρας στα Βορίζια Ηρακλείου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο επικεφαλής των ΕΚΑΜ, καθώς και ανώτατα στελέχη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής και κεντρικής αστυνομίας.

Το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης ήταν ο άμεσος σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες — αντιμετωπίζοντας την κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χωριό Βορίζια.

Η νομική και δικαστική πλευρά των ερευνών

Η αστυνομία έχει πλέον μια πρώτη εικόνα της υπόθεσης, βασιζόμενη στις καταθέσεις των τραυματιών που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Οι δύο όψεις της εξίσωσης — της έκρηξης από την οποία πήρε εκκίνηση η βεντέτα και της κατάστασης χάους που ακολούθησε — δημιουργούν ένα σύνθετο μίγμα ένοπλης σύγκρουσης, παραβατικών συσχετισμών και ενδοοικογενειακών αντιπαραθέσεων.

Η κοινωνία και η ανάγκη αποκατάστασης της τάξης

Στα Βορίζια, όπου οι κατοικίες των εμπλεκομένων οικογενειών απέχουν μερικά μέτρα η μία από την άλλη, η συνύπαρξη μοιάζει πλέον εύθραυστη — και η αποκατάσταση της ειρήνης φαντάζει ως ο πιο δύσκολος «αγώνας» μετά το αίμα που χύθηκε.

Οι τοπικές αρχές τονίζουν ότι μόνο με συλλογή μαρτυριών και αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να υπάρξει κάθαρση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των κατοίκων.

«Η αποστολή μας δεν είναι απλώς να εξιχνιάσουμε ένα έγκλημα, αλλά να καταστήσουμε σαφές ότι η βία και η ομερτά της «παραδοσιακής» εκδίκησης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κράτος» σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με ενημέρωση του διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργου Χαλκιαδάκη, τέσσερα άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται — εκτός κινδύνου για τη ζωή τους. Συγκεκριμένα:

Μία 52χρονη γυναίκα φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι.

Δύο άνδρες ηλικίας 31 και 23 ετών κατέγραψαν τραυματισμούς από πυροβολισμούς στα πόδια.

Μία 26χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται, ενώ η δύναμη και η σοβαρότητα των τραυματισμών — σε συνδυασμό με την αριθμητική έκταση των πυρών που καταμετρήθηκαν — προκαλούν προβληματισμό για την κλιμάκωση και την ένταση.

Ισχυρή η αστυνομική παρουσία

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν ομάδες των Τ.Ε.Κ.Α.Μ., Τ.Α.Ε. και Ο.Π.Κ.Ε., μαζί με στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Οι δυνάμεις έχουν προβεί σε εκτεταμένες έρευνες — συλλέγοντας βαλλιστικά ευρήματα, αφού ο χρόνος πίεζε. Επιπλέον, όχημα για βαλλιστική εξέταση μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο.

Η επόμενη μέρα

Η υπόθεση των Βοριζίων έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «υπό κρίση» για τη δημόσια τάξη στην Κρήτη. Με τοπικά σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους σε κάποιες περιοχές και τις οικογένειες να ζουν υπό καθεστώς φόβου, η ανάγκη για συντονισμένη παρέμβαση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η σύσκεψη υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και η συμμετοχή των διωκτικών υπηρεσιών αποδεικνύουν ότι η πολιτεία δεν αφήνει την υπόθεση στο «τοπικό κύκλωμα».

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι: Μπορεί η τάξη να επανέλθει όταν η βεντέτα φαίνεται να αντλεί «συμβολικό» αλλά και πραγματικό αίμα από την ίδια τη γη που την γέννησε;

Η επόμενη μέρα θα δείξει αν η κοινωνία των Βορίζιων θα καταφέρει να σταθεί όρθια — ή αν η ιστορία θα επαναληφθεί υπό διαφορετική μορφή.

Με πληροφορίες από: Nea Kriti