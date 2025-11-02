Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Τα σκοτεινά σημεία του φονικού μακελειού που συντάραξε την κοινωνία στα Βορίζια Ηρακλείου αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες, όπως επίσης και τους λόγους της αναζωπύρωσης μιας βεντέτας που φαίνεται πως κρατά χρόνια, ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγιαδάκη, εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.

Το χωριό, πλέον θυμίζει οχυρωμένο φρούριο, ένα 24ωρο μετά την ένοπλη συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) καθώς οι φόβοι για αντίποινα, ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες οικογένειες είναι δεδομένοι. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν κάθε σημείο του χωριού όπως επίσης και τα δύο νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες των δύο αντιμαχόμενων οικογενειών και στο χωριό, ενώ από σήμερα αναλαμβάνει δράση και η μονάδα του ΕΚΑΜ που έφθασε στην Κρήτη από την Αθήνα.

Οι κάτοικοι του χωριού παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, φοβούμενοι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει νέος κύκλος αιματοκυλίσματος, ανάμεσα στις δύο οικογένειες, καθώς ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί από τις αστυνομικές Αρχές όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αιματηρή συμπλοκή.

Αργά χθες το βράδυ, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος μετέβη στο νησί μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με τη δέουσα προσοχή και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών για το μακελειό.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, από πόρτα σε πόρτα σε όλα σχεδόν τα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής των μελών των δύο οικογενειών που αναζητούνται για την αιματηρή συμπλοκή, μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας από τους καταζητούμενους, ούτε το οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι κρύβουν οι εμπλεκόμενοι στην περιοχή.

Αυτό που απασχολεί, κυρίως τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν μεταβεί στο νησί από την Αθήνα είναι ο «νόμος της σιωπής» που υπάρχει στις περιπτώσεις βεντέτας καθώς όσοι μάρτυρες έχουν εξεταστεί διστάζουν να κατονομάσουν τους εμπλεκόμενους στο μακελειό.

Πως ξεκίνησε η συμπλοκή σύμφωνα με την Αστυνομία

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις μαρτυρίες γύρω από το πώς ξεκίνησε η φονική συμπλοκή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, όλα ξεκίνησαν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη εμπλέκονται άμεσα οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξε η αστυνομία περιγράφουν λεπτομερώς, πως ξεκίνησε η ένοπλη συμπλοκή, που εξελίχθηκε σε φονικό μακελειό. Συγκεκριμένα ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης φτάνοντας με το αυτοκίνητό του στο χωριό γύρω στις 10:30 το πρωί, συνάντησε εξοργισμένα μέλη της αντίπαλης οικογένειας για την έκρηξη της προηγούμενης νύχτας.

Μόλις τους είδε άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους, ενώ αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος. Από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, τραυματίστηκαν δύο άνδρες ενώ η 56χρονη γυναίκα της ίδιας οικογένειας έπεσε νεκρή, από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που της προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σε ότι αφορά τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή είναι στην πλειονότητα τους κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους 2.000 κάλυκες που βρέθηκαν διάσπαρτοι στο σημείο της μάχης.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πολλά σπίτια αναζητώντας τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, ωστόσο τα όπλα αυτά δεν βρέθηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξει φως στις συνθήκες της συμπλοκής, όπως και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Κ. Δημογλίδου: «Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ERTnews, τόνισε ότι πρόκειται για «ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό», υπογραμμίζοντας πως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογη υπόθεση.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, αφορμή για την τραγωδία, απετέλεσε η έκρηξη σε οικία μίας εκ των οικογενειών (σ.σ. της οικογένειας Φραγκιαδάκη) το βράδυ της Παρασκευής (31/10). «Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε περιπολία στο χωριό», δήλωσε η κ. Δημογλίδου από την Κρήτη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι μέλος της μίας οικογένειας επέστρεψε στο χωριό το επόμενο πρωί, συναντήθηκε με συγγενείς της άλλης οικογένειας και τότε άνοιξε πυρ, προκαλώντας την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, τόσο από τις τοπικές υπηρεσίες όσο και από ενισχυτικές δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα.

«Έχουν πραγματοποιηθεί περίπου δέκα κατ’ οίκον έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των εμπλεκομένων. Οι έρευνες δεν θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

«Μπορεί το έργο μας να μην είναι εύκολο, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. », τόνισε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. η οποία ανέφερε επίσης ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη που μίλησε στο Neakriti.gr, τέσσερα άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου για τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύονται: Μία 52χρονη γυναίκα, η οποία φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι, δύο άνδρες ηλικίας 31 και 23 ετών, με πυροβολισμούς στα πόδια, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κινδύνου και υποβάλλονται σε ιατρική παρακολούθηση. Επίσης μία 26χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Βάπτισαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν σήμερα να τον κηδέψουν

Η οικογένεια του θύματος βιώνει στιγμές που δύσκολα περιγράφονται. Η σύζυγος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη κλήθηκε, μέσα σε απόγνωση, να σταθεί δίπλα στα πέντε παιδιά τους – τρία από τα οποία ήταν ως χθες αβάπτιστα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, ένας γονιός που φεύγει από τη ζωή πριν βαπτιστούν τα παιδιά του δεν μπορεί να ταφεί, αν δεν τελεστούν πρώτα οι βαπτίσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανείπωτης θλίψης, χθες Σάββατο πραγματοποιήθηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών μικρότερων παιδιών, σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να τελεστεί σήμερα Κυριακή η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Από την άλλη πλευρά, παραμένει άγνωστο το πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 57χρονης γυναίκας της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία μέχρι να εκτονωθεί η ένταση

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία στα Ρίζια και στο γειτονικό χωριό Ζαχάρως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη, για προληπτικούς λόγους και μέχρι να εκτονωθεί η ένταση.