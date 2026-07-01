Σοβαρός τραυματισμός άνδρα από τρακτέρ σημειώθηκε σε χωριό της Βέροιας.

Το απόγευμα της Τρίτης 29 Ιουνίου, κατά τις 17:00 βρισκόταν με τον ανήλικο ανιψιό του σε αυλή σπιτιού.

Τότε για άγνωστο ακόμη λόγο, ο ανήλικος επιχείρησε να μετακινήσει το τρακτέρ και παρέσυρε τον θείο του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς να διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Thestival