Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα της ΔΥΠΑ στη Βέροια, με ζευγάρι που τα έκανε «γυαλιά – καρφιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζευγάρι, ηλικίας 58 και 60 ετών, επισκέφτηκε τα γραφεία της υπηρεσίας, με σκοπό να ζητήσει ενημέρωση από τους υπαλλήλους για το πότε θα πραγματοποιηθεί μια πληρωμή τους.

Άλλη τροπή πήραν τα πράγματα, όταν οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να τους εξηγήσουν πως τα χρήματα που περίμεναν πρόκειται να καταβληθούν στις 9 Μαΐου.

Το ζευγάρι αντέδρασε έντονα και ξεκίνησε να προκαλεί φθορές στον χώρο, φωνάζοντας παράλληλα πως γνωστοί τους είχαν «ήδη πληρωθεί».

Έσπασαν αντικείμενα και δημιούργησαν χάος στο κατάστημα, ενώ ακόμη έσπρωξαν και υπαλλήλους.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο και το ζευγάρι συνελήφθη ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο Εισαγγελέα.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις του 89χρονου στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθήνων. Φαίνεται πως ο κόσμος έχει χάσει την υπομονή του και βρίσκει διαφορετικές «λύσεις».