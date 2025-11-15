Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας εντόπισαν, σε αγροτεμάχιο στην Ημαθία, μια συσκευασία κοκαΐνης βάρους 66,1 γραμμαρίων, κρυμμένη μέσα σε μεταλλικό κλουβί εκτροφής σκύλων.

Στο ίδιο αγροτεμάχιο βρέθηκαν, επίσης, ακόμη οκτώ μικρότερες συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 9,47 γραμμαρίων, καλά κρυμμένες κάτω από κομμάτι νάιλον. Ένας άνδρας συνελήφθη για την υπόθεση.

Κατά την διεξαγωγή έρευνας που ακολούθησε στο σπίτι του, οι Αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα πιστόλι κρότου και το χρηματικό ποσό των 11.310 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, ο οποίος τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πηγή: npress