Διαρρήκτης στη Βέροια συνελήφθη από τις Αρχές και προκειμένου να ξεφύγει τραυμάτισε 40χρονο αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Βέροια, όταν ο 30χρονος λήστευε σταθμευμένο όχημα και έγινε αντιληπτός από την Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, απωθώντας και τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, αφού συνελήφθη, επιχείρησε και πάλι να διαφύγει, όμως σκόνταψε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να «πιαστεί» από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.

Σημειώνεται, βέβαια ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, από όπου ήδη πήρε εξιτήριο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι και ένα ζευγάρι γάντια.

Πηγή: veriotis