Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει το 7χρονο αγόρι που εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/3), σε πάρκο στη Βέροια, χωρίς τις αισθήσεις του και με τραύματα στο κεφάλι. Το παιδί βρέθηκε πεσμένο σε πρανές ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και ένα πάρκο, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην εκκλησία.

Περαστικός εντόπισε το παιδί στο πάρκο – Ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής (20/3), όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε το παιδί και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thesspost. Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Χειρουργήθηκε στο κεφάλι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Το 7χρονο αγόρι, που βρίσκεται υπό εντατική παρακολούθηση, μεταφέρθηκε αργότερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού.