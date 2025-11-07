Δύο ακόμα τηλεφωνικές απάτες εξιχνιάστηκαν στην Βέροια σε βάρος ηλικιωμένων.

Μετά από αναλυτική έρευνα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας ανακάλυψαν τα πρόσωπα που «κρύβονταν» πίσω από τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες είχαν διαπραχθεί τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε την ίδια ημέρα σε δύο ηλικιωμένους, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων και χρημάτων που έχουν στο σπίτι, προκειμένου να λάβουν κρατικό επίδομα.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να τους αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 16.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών των τριών ανδρών και την διερεύνηση της τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.