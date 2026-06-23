Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, χθες το βράδυ 22 Ιουνίου, στις 20:40  στη Βέροια, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένιο τοιχίο, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Στο όχημα επέβαιναν ο 60χρονος οδηγός και η 64χρονη αδελφή του, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνεπιβάτη.

Εξαιτίας της σύγκρουσης, και οι δύο ανασύρθηκαν τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του, ο 60χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε, ενώ η 64χρονη γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

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