Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, στη Βέροια ένας άνδρας, έπειτα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Ο συλληφθείς, μαζί με συνεργό του που προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα από πολίτη με το πρόσχημα δήθεν κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Κατά την προσπάθεια αστυνομικού ελέγχου, ο δράστης πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, τράπηκε σε φυγή πεζός, τραυματίστηκε πέφτοντας από τοιχίο και συνελήφθη προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση.

Το κόλπο με τον δήθεν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν συνεργός του συλληφθέντος πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο του θύματος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Με το πρόσχημα ότι υπάρχει δήθεν άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπήρχαν στο σπίτι και στη συνέχεια να παραδοθούν σε συνεργάτη του που θα προσερχόταν στο σημείο.

Η καταδίωξη, ο τραυματισμός και η σύλληψη

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα και να προσέρχεται στο σημείο για να παραλάβει τα τιμαλφή.

Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών:

Ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του.

Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του υπερπήδησε τοιχίο και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Παρά τον τραυματισμό του, προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει πεζός, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Κατά τη στιγμή της ακινητοποίησης προέβαλε σθεναρή αντίσταση, αλλά τελικά συνελήφθη.

Διακομιδή στο νοσοκομείο

Ο συλληφθείς διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη από την πτώση.

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του ασύλληπτου συνεργού του, όσο και για τη διακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις στην περιοχή.