Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές για την οικογένεια της 18χρονης Κατερίνας, η οποία έχασε απρόσμενα τη ζωή της το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στα παγωμένα νερά των καταρρακτών Δερματά, του Δήμου Βέροιας. Το τραγικότερο όλων είναι πως η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο μόλις μία ημέρα πριν γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 18χρονη έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια: Το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη επιληπτική κρίση μέσα στο νερό, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο υποκείμενο νόσημα, αλλά και το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας των υδάτων του καταρράκτη.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία – νεκροτομή).

Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου έχει βυθίσει σε ανείπωτο πόνο την περιοχή. Η 18χρονη ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, ωστόσο περνούσε το καλοκαίρι της στα Ριζώματα Βέροιας, το ορεινό χωριό όπου διαμένει η γιαγιά της. Τόσο στα Ριζώματα, όσο και στη Σφηκιά, το χωριό καταγωγής του πατέρα της, οι κάτοικοι αδυνατούν να πιστέψουν πώς ένα τόσο νέο κορίτσι χάθηκε τόσο άδικα.

Είναι χαρακτηριστικό πως λίγες ώρες νωρίτερα, η ίδια ανέβαζε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα γοητευμένη από το τοπίο, το οποίο έμελλε να γίνει ο τόπος που θα ξεψυχούσε. Πρόκειται, μάλιστα, για το πρώτο τέτοιο δυστύχημα που καταγράφεται στους συγκεκριμένους καταρράκτες.

Το χρονικό της μοιραίας βόλτας και η επιχείρηση ανάσυρσης

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε όταν η Κατερίνα επισκέφτηκε τους καταρράκτες μαζί με έναν 17χρονο φίλο της. Τα δύο παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό, όταν κάποια στιγμή η 18χρονη φέρεται να έδωσε το κινητό της στον νεαρό για να την τραβήξει φωτογραφία. Ξαφνικά, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο νερό. Ο φίλος της, αν και αρχικά πίστεψε πως αστειευόταν, γρήγορα αντιλήφτηκε την κρισιμότητα της κατάστασης και προσπάθησε απεγνωσμένα να τη βγάλει. Βλέποντας πως δεν τα καταφέρνει, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.

Γύρω στις 16:15 σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Στήθηκε άμεσα επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες, με τρία οχήματα, καθώς και 4 διασώστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύτες εντόπισαν τελικά την 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα της λίμνης του καταρράκτη, σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο. Το άψυχο σώμα της παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 17χρονος, σε κατάσταση σοκ, έχει ήδη δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας.

Με πληροφορίες από veriotis.gr