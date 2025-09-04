Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (4/8) στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της Seestraße με την Dohnagestell, στην περιοχή Wedding του Μίτε.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά και μία συνοδός, με τις Αρχές να βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πρόκειται για ατύχημα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί.

#BREAKING : The vehicle incident in Berlin appears to have been accidental. https://t.co/14cbnjSWqm pic.twitter.com/aPMvePkBVH

Autounfall in Berlin: Ein Auto fuhr in Berlin-Wedding in eine Gruppe von Menschen. Unter den Opfern könnten sich viele Kinder befinden, ein Erwachsener wurde schwer verletzt.

Wir hoffen, dass alle Verletzten wieder gesund werden und auf die Beine kommen.🙏 pic.twitter.com/0ntpgiN1xq

— Ätzend mit Biss (@Aetzendmitbiss) September 4, 2025