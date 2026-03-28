Τρεις μήνες μετά από τη φυγή της από το σπίτι της στο Ρίο, η 16χρονη Λόρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο, αρνούμενη πεισματικά κάθε επαφή με τους γονείς της. Το κορίτσι δεν δείχνει καμία πρόθεση να επικοινωνήσει ούτε με τη μητέρα της ούτε με τον πατέρα της, ενώ τηρεί σιγή ιχθύος για τους λόγους της εξαφάνισής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν εμφανίστηκε στη δομή, χρησιμοποίησε ψεύτικο όνομα ώστε να μην αναγνωριστεί, καθώς οι ελληνικές Αρχές είχαν ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Λόρα είχε θεαθεί στο Βερολίνο μαζί με δύο νεαρούς, τους οποίους γνώριζε μέσα από τα social media και τους ακολουθούσε διαδικτυακά. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να συνέβαλαν στον εντοπισμό της, από τις γερμανικές Αρχές.

Το μόνο που έχει δηλώσει μέχρι στιγμής είναι πως έφυγε από την Ελλάδα, επειδή δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Ωστόσο, δεν έχει δώσει περισσότερες εξηγήσεις ούτε στις αρχές ούτε στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη στάση της ανήλικης να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Οι γονείς της βρίσκονται στην Ελλάδα και περιμένουν να τους δοθεί η δυνατότητα να τη δουν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί εφικτή οποιαδήποτε επικοινωνία.

Όπως αναφέρει άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας, η Λόρα δεν έχει εξηγήσει τι συνέβη, ενώ συνεχίζει να αρνείται να μιλήσει ακόμα και στις γερμανικές Αρχές. Ο πατέρας της είχε ταξιδέψει στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό της, όμως δεν κατάφερε να τη συναντήσει και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η ανήλικη είχε επαφές μέσω διαδικτύου με άτομα στο Βερολίνο, ενώ αρχικά εντοπίστηκε σε σταθμό εκτός της πόλης και φαίνεται πως μετακινήθηκε σε κοντινές περιοχές πριν ζητήσει βοήθεια. Η σιωπή της συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο ερωτηματικό της υπόθεσης.