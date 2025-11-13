Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Πρώτες κατοικίες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες και αγροτεμάχια στους Δήμους Μινώα και Αρχανών – Αστερουσίων στην Κρήτη που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, βρίσκονται «στα νύχια» των τραπεζών και των funds, καθώς παρά τις πολιτικές διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν για αναστολή των πλειστηριασμών, η διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα», «έχουμε νέο γύρο πλειστηριασμών και μάλιστα εν μέσω γιορτών, καθώς υπάρχει προγραμματισμός να γίνουν 24 στον Δήμο Μινώα και 11 στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων». Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Γκαντάτσιος, «για ευτελή ποσά της τάξεως των 2.000-3.000 ευρώ, βγαίνουν «στο σφυρί» περιουσίες των ανθρώπων».

Μέχρι τον Φεβρουάριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 35 πλειστηριασμοί, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί σεισμόπληκτοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια, τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις τους.

Ο κ. Γκαντάτσιος επισημαίνει πως «αντί η Κυβέρνηση να είναι αρωγός στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, είναι αρωγός στις τράπεζες και τα funds, που ξεκληρίζουν περιουσίες ανθρώπων που δοκιμάζονται σκληρά από τον Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο φονικός σεισμός άλλαξε για πάντα τις ζωές τους. Το κράτος, αντί να συμμαχεί με τους απλούς ανθρώπους που πάσχουν, γίνεται φίλος των οικονομικών αρπαχτικών».

Παράλληλα, τονίζει ότι η Πολιτεία δείχνει «μια άνιση μεταχείριση που δεν ανακόπτει τις τράπεζες και τα funds, για να προστατευθούν οι περιουσίες των πολιτών». Με τις νέες ρυθμίσεις, όπως υπογραμμίζει, «οι τράπεζες και τα funds θα παίρνουν σπίτια χωρίς να ενημερώνουν έγκαιρα τον πολίτη, ώστε να κάνει τις ενέργειες που απαιτούνται, για να μην χαθεί η περιουσία του».

«Αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ένα χέρι που θέλει να πάρει νύχτα και πολύ γρήγορα τις περιουσίες των ανθρώπων που μάχονται και πολεμούν να μπουν στα σπίτια τους και συναντούν συνεχώς εμπόδια. Το γεγονός αυτό προκαλεί νέο πλήγμα στη σεισμόπληκτη κοινωνία, που δεν έχει κανένα δίχτυ προστασίας την ώρα που βιώνει μια αφόρητη κατάσταση «πνιγμού» από το βάρος των προβλημάτων που σηκώνει», προσθέτει.

Ο κ. Γκαντάτσιος περιγράφει ότι η περιοχή βιώνει «το δόγμα του σοκ», καθώς από τη μία δοκιμασία περνά στην επόμενη, «με αποτέλεσμα να γίνονται απάνθρωποι πειραματισμοί στα όρια της αντοχής των σεισμόπληκτων». Όπως σημειώνει, «η νέα επιδρομή των πλειστηριασμών προκαλεί μια απερίγραπτα δραματική εξέλιξη, καθώς άνθρωποι απειλούνται να χάσουν τις περιουσίες τους, χωρίς καμία στήριξη από την Πολιτεία, που δεν δίνει τη δυνατότητα να ορθοποδήσουν οι σκληρά δοκιμαζόμενες από τον σεισμό περιοχές».

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι σεισμόπληκτοι, την ίδια ώρα που προσπαθούν να αναμετρηθούν με την απερίγραπτη γραφειοκρατία για την αποκατάσταση των κτισμάτων τους, αφήνονται απροστάτευτοι στα δόντια των ξένων επενδυτών, αφού δεν υπάρχει κανένα δίχτυ προστασίας από το κράτος για να τους προφυλάξει από τα funds. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, για το οποίο θα πρέπει να πάρουν επίσημα θέση όλοι οι φορείς».

Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ