Τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος είχε αποκομίσει η σπείρα των 44 ατόμων που συνελήφθησαν σε Αττική και Κόρινθο και εξαπατούσαν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές. Τα μέλη της εμπλέκονται σε περίπου 1.000 περιστατικά απάτης, όπου έπειθαν ηλικιωμένους κυρίως να τους ανοίξουν τις πόρτες και αποκτούσαν πρόσβαση στα σπίτια τους, τα οποία στην συνέχεια «ξάφριζαν» ανενόχλητοι.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα νέο βίντεο από τη χθεσινή επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου που έγινε για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, που οργάνωνε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, ή τους λογιστές και τους δημόσιους λειτουργούς.

Από την επιχείρηση έχουν συλληφθεί 44 άτομα, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ελέγχθηκαν και τρεις κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

Δείτε το νέο βίντεο: