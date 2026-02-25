Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02), στις 15:10, στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια, μεταξύ δύο οδηγών.

Οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν έντονα για… την προτεραιότητα στον δρόμο. Τα αίματα άναψαν όταν ο 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε με το κράνος του στον 70χρονο οδηγό ΙΧ, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο μπράτσο.

Και οι δύο συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε μήκους 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών.