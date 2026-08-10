Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (09/08/26), γύρω στις 11:00, μέσα στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, ένας 31χρονος Ιρανός βαρυποινίτης, ο οποίος εκτίει ποινή για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, κατέβηκε σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών και επιτέθηκε σε 31χρονο Αλγερινό συγκρατούμενό του. Ο δράστης χρησιμοποίησε δύο αυτοσχέδια μαχαίρια, καταφέρνοντας στον 31χρονο σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ο τραυματίας, ο οποίος βρίσκεται στις Φυλακές Δομοκού για κλοπές και ναρκωτικά, διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί παραμένει νοσηλευόμενος, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του δράστη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.