Ολοκληρώθηκαν χθες (01/12), οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στις εκλογές ψήφισαν 13818 Δικηγόροι. Έγκυρα ήταν 13405. , άκυρα 200, ενώ βρέθηκαν και 213 Λευκά Ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου έλαβαν :

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 22.49% 3015

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 18.84% 2526

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15.42% 2067

ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14.59% 1956

ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13.44% 1801

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7.46% 1000

ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.23% 567

ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3.53% 473

Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ανάμεσα στον Δ. Αναστασόπουλο και τον Α. Κουτσόλαμπρο την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Τι είχαν δηλώσει λίγο πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι δυο πρώτοι

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε μιλήσει για «ένα πρώτο μεγάλο βήμα αλλαγής στον ΔΣΑ», ευχαριστώντας τους συναδέλφους «για την ισχυρή πλειοψηφία και την άνετη πρώτη θέση».

Τόνισε ότι η συμμετοχή των δικηγόρων «στέλνει ισχυρό μήνυμα ενότητας», υπογραμμίζοντας πως «την επόμενη μέρα δεν περισσεύει κανείς».

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους δικηγόρους «από καρδιάς» για τη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή «δείχνει τη βούληση για έναν ανεξάρτητο, ζωντανό και διεκδικητικό Σύλλογο, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις».

Υπογράμμισε ότι η προεκλογική του εκστρατεία έγινε «χωρίς δαπανηρά μέσα, αφίσες και μαζικά μηνύματα» και πως αυτό το ήθος «θα συνεχιστεί».

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με τα αναλυτικά αποτελέσματα και τους συνδυασμούς:





https://elections.olomeleia.gr/2025/results/bar/2