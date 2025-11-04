Ολόκληρη διμοιρία ΜΑΤ και πανίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις επιστρατεύτηκαν για να επιτρέψουν την επιβίβαση των Ισραηλινών του Crown Iris από το λιμάνι στα λεωφορεία που τους περίμεναν, μετά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στα Χανιά, το πρωί της Τρίτης (4/11). Την ίδια στιγμή, στην πλατεία της Σούδας είχαν συγκεντρωθεί πολίτες προκειμένου να συμπαρασταθούν στο λαό της Παλαιστίνης.

Όπως φαίνεται στο υλικό – ντοκουμέντο που κατέγραψε ο φακός του zarpanews.gr, η συγκέντρωση σημαδεύτηκε από ένταση μεταξύ ΜΑΤ και διαδηλωτών, ενώ ακολούθησε καταδίωξη στην πλατεία και προσαγωγές δύο γυναικών.

«Έχει την καρδιά της, είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών σας»

Στο μεταξύ, στο βίντεο ακούγεται η μία εκ των δύο γυναικών να εκλιπαρεί τους άνδρες των ΜΑΤ για την άλλη διαδηλώτρια, φωνάζοντας ότι «Έχει την καρδιά της! Είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών σας! Φωνάζαμε μόνο Ελευθερία για όλους»!

Ένταση και επεισόδια ανάμεσα σε άνδρες των ΜΑΤ και διαδηλωτές

Νωρίτερα, πολίτες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ, του ΣΕΠΕ και άλλων σωματείων, είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία φωνάζοντας συνθήματα κατά του κράτους του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

Πηγή: zarpanews.gr

Π.Π.