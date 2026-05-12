Βίαια επεισόδια καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης (12/05), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω.

Η Αστυνομία έλαβε κλήση για εντάσεις εντός του Πανεπιστημίου κατά τις 16:30, και ενημερώθηκε για μια ομάδα δέκα περίπου ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά που εισέβαλε με κράνη, βαριοπούλες και μαχαίρια σε αίθουσα του Ιδρύματος.

Στη συνέχεια, σε μια δεύτερη κλήση που έλαβε η Αστυνομία, έγινε λόγος για μια ακόμη ομάδα αρκετών νεαρών στο άλσος «Μπαρουτάδικο», το οποίο βρίσκεται πίσω από το Πανεπιστήμιο.

Τέλος, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για έναν φοιτητή, που ήταν τραυματισμένος στο κεφάλι. Όταν οι άνδρες της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αντίκρισαν δέκα άτομα, εκ των οποίων μάλιστα προσήγαγαν τα οκτώ, και λίγο πιο πέρα τρεις τραυματισμένους φοιτητές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.