Νέο περιστατικό βίας, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 20 Αυγούστου 2025 στο Φαληράκι, όταν δύο νεαροί τουρίστες έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης, έξω από δημοφιλές νυχτερινό κατάστημα στην οδό Ερμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έξι άγνωστοι δράστες χτύπησαν και λήστεψαν έναν 25χρονο Ελβετικής καταγωγής, ενώ ακολούθως τραυμάτισαν και τον φίλο του, έναν 25χρονο Αυστριακό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, με θύμα αρχικά τον Ελβετό τουρίστα, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις και τα πρώτα στοιχεία, η ομάδα των δραστών είχε προηγουμένως εμπλακεί σε φραστικό επεισόδιο με τα δύο θύματα, το οποίο φαίνεται πως εξελίχθηκε σε οργανωμένη επίθεση.

Τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές

Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον 25χρονο Ελβετό με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα, πριν του αρπάξουν την τσάντα που κρατούσε.

Μέσα σε αυτή βρίσκονταν μετρητά, τραπεζικές και κρυπτογραφικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά, καθώς και προσωπικά έγγραφα όπως ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα υγείας και το κλειδί του ενοικιαζόμενου οχήματός του.

Η βία δεν περιορίστηκε μόνο στον πρώτο τουρίστα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας από τους έξι, επιτέθηκε αναίτια και στον 25χρονο Αυστριακό φίλο του, τον οποίο χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο και μία στον αυχένα.

Αν και δεν του αφαιρέθηκαν αντικείμενα, υπέστη σωματική κακοποίηση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Δικογραφία για ληστεία

Οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές σχημάτισαν δικογραφία κατά αγνώστων για ληστεία κατά συναυτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι φαίνεται να σχετίζονται με προηγούμενο διαπληκτισμό, καθώς και στον εντοπισμό των κλοπιμαίων – με ιδιαίτερη έμφαση στις τραπεζικές και κρυπτογραφικές κάρτες.

Προβληματισμός για την έξαρση της βίας στην περιοχή

Το νέο περιστατικό προστίθεται σε μια ανησυχητική σειρά επεισοδίων που καταγράφονται στη νυχτερινή ζωή της περιοχής Φαληράκι, ιδίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Η αυξημένη τουριστική κίνηση, σε συνδυασμό με την υπερσυγκέντρωση κόσμου στα μπαρ και τα κλαμπ, δημιουργεί συχνά εστίες έντασης.

Οι Αρχές ενισχύουν τα μέτρα επιτήρησης, ωστόσο η πρόκληση για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας παραμένει μεγάλη.