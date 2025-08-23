Αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ομάδες νεαρών, έλαβε χώρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού του Αγίου Αθανασίου στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews.com, οι νεαροί είχαν κανονίσει συνάντηση και πολύ σύντομα η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές.

Η ένταση κλιμακώθηκε, όταν ένας από τους συμμετέχοντες, έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στους πιστούς, που βρίσκονταν στην εκκλησία και έσπευσαν να δουν τι συνέβη.

Οι εμπλεκόμενοι, εγκατέλειψαν το σημείο βιαστικά, για να διαφύγουν.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν οι δράστες.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο, το περιστατικό να σχετίζεται με έναν προηγούμενο καβγά, όταν μια άλλη ομάδα νεαρών είχε επιτεθεί σε έναν συνομήλικό τους, με τρεις από τους εμπλεκόμενους, να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.