Για ακόμη μία φορά εκτυλίχθηκε βίαιο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, φαινόμενο που από ό,τι φαίνεται έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας.

Στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα, δύο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πέντε άτομα.

Πέντε προσαγωγές και πέντε νεαροί στο νοσοκομείο

Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο, ενώ ο ένας από τους τραυματίες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας του Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους και αφέθηκαν ελεύθεροι.