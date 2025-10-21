Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αναστάτωση προκλήθηκε εχθές το μεσημέρι (20/10) στην περιοχή του Νέου Κόσμου, πολύ κοντά στην Ακρόπολη, όταν τροχαία σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών, οδήγησε σε σφοδρό καβγά και τελικά σε αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των οδηγών δεν άργησε να κλιμακωθεί, με έναν εκ των εμπλεκομένων να βγάζει αιχμηρό αντικείμενο και να επιτίθεται στους υπόλοιπους, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην σύλληψη πέντε ατόμων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Μπακνανά και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.