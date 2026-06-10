Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 32χρονο στον Ωρωπό, ο οποίος κατηγορείται για τη συστηματική κακοποίηση της συζύγου του, για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Ο συλληφθείς όχι μόνο κακοποιούσε την 31χρονη γυναίκα του, αλλά την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ βιντεοσκόπησε την αποτρόπαια πράξη του και την έστειλε σε άγνωστο αριθμό ατόμων.

Η σύλληψη του 32χρονου έγινε μετά τη καταγγελία της συζύγου του το Σάββατο 6 Ιουνίου. Η κακοποιημένη γυναίκα πήγε στην αστυνομία και περιέγραψε το βίαιο περιστατικό. Σημειώνεται, ακόμη, πως το σώμα της ήταν γεμάτο κοψίματα και καψίματα από το προηγούμενο διάστημα της κακοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής αρκετές φορές, όμως είχε αποσύρει προηγούμενες κατηγορίες.

«Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει»

Ο συλληφθείς μετά από την κατανάλωση αλκοόλ, ξυλοκόπησε τη σύζυγό του, τραβώντας για ακόμη μια φορά βίντεο και το δημοσίευσε με τον τίτλο «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Η 31χρονη μάλιστα κατήγγειλε πως το συγκεκριμένο συμβάν σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του οκτάχρονου γιού τους.

Ο 32χρονος μετά τον ξυλοδαρμό πήγε για ύπνο και η σύζυγός του εγκατέλειψε την οικία τους, κατευθυνόμενη προς το Α.Τ. της περιοχής για να καταγγείλει το συμβάν.

Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της αστυνομίας πήγαν στο σπίτι του ζευγαριού και αναζήτησαν το κινητό του άνδρα, χωρίς να το βρίσκουν.

Τότε, ο οκτάχρονος γιος τους, είπε στις αστυνομικές Αρχές, ότι ο πατέρας του το είχε πετάξει στη θάλασσα και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου.