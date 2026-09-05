Ένα βίντεο – ντοκουμέντο, το οποίο αποτυπώνει καρέ-καρέ την άκρως επικίνδυνη συμπεριφορά ενός νεαρού οδηγού, αποτέλεσε το «κλειδί» για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του από τις Αρχές. Ο 21χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση στη Λεωφόρο Πεντέλης, στην περιοχή των Βριλησσίων.

Όπως καταγράφηκε στο οπτικό υλικό, ο νεαρός δεν δίστασε να παραβιάσει ερυθρό φωτεινό σηματοδότη κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, φτάνοντας μια ανάσα από το να παρασύρει έναν πεζό που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε απολύτως νόμιμα τη λεωφόρο, πατώντας πάνω στη διάβαση.

Τα ίχνη του εντοπίστηκαν μετά από επισταμένη προανακριτική έρευνα που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ (Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής). Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης κατ’ εξακολούθηση, ενώ έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν:

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο διερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου να παραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη στη Λεωφ. Πεντέλης με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε τη Λεωφόρο, ταυτοποίησαν και συνέλαβαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 21χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της 4-9-2026, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφ. Πεντέλης, παραβιάζοντας κόκκινο φωτεινό σηματοδότη με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο εντός διάβασης πεζών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».