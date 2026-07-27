Εντυπωσιακά πλάνα από drone αποτυπώνουν καρέ-καρέ την επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 27 Ιουλίου, σε δύσβατη περιοχή στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας στη Φθιώτιδα.

Από τον πρώτο εντοπισμό της εστίας καπνού έως τις στοχευμένες ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα, το οπτικό υλικό καταγράφει τον συντονισμό των δυνάμεων που απέτρεψε την επέκταση του μετώπου και κράτησε τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Πώς αποτυπώνεται η μάχη με τις φλόγες στο βίντεο

Το οπτικό υλικό προσφέρει μια πλήρη εικόνα της επιχειρησιακής ανταπόκρισης των αρχών.

Στα πρώτα πλάνα διακρίνονται οι συντεταγμένες GPS και ο πρώτος καπνός που αναδύεται ανάμεσα στα δέντρα σε μια πλαγιά του βουνού, ενώ στη συνέχεια, η εστία φουντώνει δημιουργώντας πυκνό, λευκό και γκρι καπνό πάνω από τη δασική έκταση.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα που πραγματοποιούν διαδοχικές και στοχευμένες ρίψεις νερού ακριβώς πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς.

Μετά τις συνεχείς ρίψεις, ο πυκνός καπνός υποχωρεί αισθητά, γεγονός που σηματοδοτεί τον περιορισμό του μετώπου.

Το βίντεο:

Εκδήλωση σε δύσβατο σημείο χωρίς απειλή για κατοικίες

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή 26 Ιουλίου, γύρω στις 12:30 σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Παρά το γεγονός ότι το ανάγλυφο της περιοχής δυσχέρανε σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων, η έγκαιρη κινητοποίηση κράτησε τις φλόγες μακριά από οικισμούς και υποδομές.

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού αναπτύχθηκαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 55 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον, παρασχέθηκε συνδρομή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Μετά την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, την υπόθεση ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και συνθηκών εκδήλωσής της.