Εικόνες που θυμίζουν αστυνομική ταινία καταγράφονται στο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμό Ρομά στα Μέγαρα. Δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί, με τη συνδρομή περιπολικών και υπηρεσιακών οχημάτων, κινήθηκαν συντονισμένα και πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εισβολές σε κατοικίες υπόπτων.

Το υλικό από το drone της Αστυνομίας αποτυπώνει βήμα προς βήμα την εξέλιξη της δράσης, από την άφιξη των δυνάμεων στον χώρο, μέχρι τον απόλυτο αιφνιδιασμό των μελών της οργάνωσης, τα οποία συνελήφθησαν πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

Το χρονικό των συλλήψεων και το μέγεθος της λείας

Πίσω από τις εικόνες της εφόδου βρίσκεται η συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί έξι άτομα (ηλικίας 24 έως 38 ετών), ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ ταυτοποιημένα μέλη.

Η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, απλώνοντας τη δράση της σε ολόκληρη την Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της επικράτειας. Μέχρι τη σύλληψή τους, τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να συγκεντρώσουν παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 350.000 ευρώ, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 78 υποθέσεις απατών, διαρρήξεων και ληστειών.

Ακολουθούν βίντεο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης:

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και την κατοχή των εμπλεκομένων, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Επιχειρησιακό στρατηγείο στα Άνω Λιόσια

Η οργάνωση διέθετε αυστηρή δομή, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ως βάση των επιχειρήσεών της χρησιμοποιούσε την περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου είχε εγκαταστήσει ειδικό τηλεφωνικό κέντρο.

Η πρώτη ομάδα μελών πραγματοποιούσε αναγνωριστικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες. Αφού αξιολογούσαν την ευάλωτη θέση ή την ανταπόκριση των θυμάτων, μεταβίβαζαν την επικοινωνία στους «κεντρικούς τηλεφωνητές». Εκείνοι, υποδυόμενοι τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς, τους αστυνομικούς ή τους υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και τους απασπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Σενάριο 1ο: Οι ψεύτικοι τεχνικοί ρεύματος

Στην περίπτωση αυτή, οι δράστες υποστήριζαν ψευδώς ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού (όπως διαρροή ή κίνδυνος βλάβης) και απειλούσαν με πρόστιμα ή διακοπή. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένα μηνύματα για να φαίνονται πειστικοί.

Με το πρόσχημα της προστασίας των αντικειμένων από πιθανή υπερφόρτωση, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματά τους σε ένα σημείο. Τότε παρενέβαινε ο «εισπράκτορας» της ομάδας, ο οποίος αφαιρούσε τα τιμαλφή.

Σενάριο 2ο: Οι εικονικοί λογιστές

Προσποιούμενοι τους βοηθούς λογιστών, οι τηλεφωνητές ενημέρωναν τα θύματα για δήθεν φορολογικά πρόστιμα λόγω «αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων». Για να αποφευχθεί η επιβολή του προστίμου, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν τα τιμαλφή τους προκειμένου να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν, πριν περάσει ο «απεσταλμένος» τους για να τα παραλάβει.

Διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών

Πέραν των απατών, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε δύο ακόμα τομείς:

Διαρρήξεις σπιτιών: Στοστόχαστρό τους βρίσκονταν κατοικίες σε Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Νίκαια, Κερατσίνι και Χαϊδάρι. Επιλέγοντας κυρίως μεσημβρινές ή βραδινές ώρες κατά τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοι, εισέβαλλαν στα σπίτια απενεργοποιώντας τους συναγερμούς. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακά οχήματα, συχνά με κλεμμένες πινακίδες, ενώ διατηρούσαν τσιλιαδόρους με ασυρμάτους ή «απεικονιστικές» τηλεφωνικές συνδέσεις.

Αφαίρεση καταλυτών & Ληστεία: Στην περιοχή των Μεγάρων αφαιρούσαν συστηματικά καταλύτες από σταθμευμένα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποίησαν σωματική βία για να αποσπάσουν 2.000 ευρώ από πολίτη.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και την κατοχή των εμπλεκομένων, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– 7 επιχειρησιακά αυτοκίνητα

– Πλήθος κινητών τηλεφώνων, καρτών SIM και σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων

– Κοσμήματα, τιμαλφή και 2.915 ευρώ σε μετρητά

– Ρουχισμό που χρησιμοποιήθηκε στις παράνομες πράξεις

– Μία θρησκευτική εικόνα, 2 πιεσόμετρα, 1 παιχνιδομηχανή και λεπίδες σπαθοσέγας

– 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης





Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης τους.