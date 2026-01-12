Τις πρωινές ώρες της 12ης Ιανουαρίου 2026, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδίασε και υλοποίησε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα του Ασπροπύργου, περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένους δείκτες παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Αστυνομικές Δυνάμεις από:

– τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

– την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής,

– την Ο.Π.Κ.Ε.,

– την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.,

– τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,

– την Ο.Ε.Π.Τ.Α. και

– το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με βασικό στόχο:

– την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και

– την πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν:

– 1 κυνηγετική καραμπίνα

– 6 κάμερες παρακολούθησης

Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν:

– 1 καταγραφικό σύστημα

– 2 κάμερες παρακολούθησης

Συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επίσης ελέγχθηκαν 118 άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:

– στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

– μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

– λοιπές παραβάσεις.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.