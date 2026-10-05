Περιστατικό προσάραξης πλοίου συνέβη στην περιοχή Καματερό Σαλαμίνας.

Το πλοίο βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας του και κατέληξε στην παραλία, πιθανότατα λόγω απώλειας ελέγχου.

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Δήλωση Cpt Γιώργου Βάλλη, Προέδρου Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

«Ένα ακόμη περιστατικό προσάραξης πλοίου, αυτή τη φορά στην περιοχή Καματερό Σαλαμίνας, όπου το πλοίο βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας και κατέληξε στην παραλία.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να υπήρξε απώλεια ελέγχου, ωστόσο τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της συνεχούς επαγρύπνησης στη θάλασσα. Η ασφάλεια ανθρώπων, πλοίων και παράκτιων περιοχών δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο.

Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για τα ακριβή αίτια της προσάραξης.»