Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και χαράς, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ανακοίνωσε τη γέννηση τριών σπάνιων τίγρεων της Σουμάτρας, δύο αρσενικών και ενός θηλυκού.

Μιλώντας στη «Ζούγκλα», η φροντίστρια του Πάρκου, Μυρτώ Μικρογεωργίου, περιέγραψε τη σημασία αυτής της γέννας για ένα είδος που αριθμεί μόλις 400 επιζώντα άτομα στη φύση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα γεγονός που περίμεναν όλοι με μεγάλη αγωνία.

Τα μικρά, τα οποία ζυγίζουν ήδη 7 με 8 κιλά, υποβλήθηκαν στον πρώτο τους κτηνιατρικό έλεγχο, ενώ η ομάδα των φροντιστών σχεδιάζει να τους δώσει ονόματα εμπνευσμένα από την Οδύσσεια για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα τους.

Βίντεο από τα μικρά τιγράκια:

Οι δηλώσεις της φροντίστριας του Πάρκου, Μυρτώς Μικρογεωργίου

Η κ.Μικρογεωργίου, στάθηκε στην κρισιμότητα που έχει κάθε νέα γέννηση για την επιβίωση της τίγρης της Σουμάτρας σε παγκόσμιο επίπεδο:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη γέννα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε πάρα πολύ. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε ειδικά για ένα είδος το οποίο αυτή τη στιγμή στο φυσικό περιβάλλον έχει μόνο 400 άτομα που επιβιώνουν. Άρα κάθε γέννα μετράει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την επιλογή των ονομάτων που θα δοθούν στα τρία μικρά, η ίδια δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι αρχικά εξετάστηκαν διάφορες σκέψεις, οι ίδιοι οι φροντιστές που αναλάμβαναν καθημερινά τη φροντίδα των ζώων επιθυμούν να δοθούν ονόματα με προέλευση από την Οδύσσεια, ως φόρος τιμής στον πατέρα των μικρών, τον Άργκο, τον οποίο έχασαν πρόσφατα λόγω προχωρημένης ηλικίας.

«Εμείς οι φροντιστές θέλουμε να τα ονομάσουμε από την Οδύσσεια. Αυτό είναι κάτι που το σκεφτήκαμε για να τιμήσουμε τον μπαμπά τους, τον οποίο χάσαμε πριν λίγο καιρό λόγω ηλικίας και λεγόταν Άργκο. Θέλουμε κάπως να τιμήσουμε τη μνήμη του και να περάσει έτσι κάτι από αυτόν στα μικρά», εξήγησε η φροντίστρια.

Αναφερόμενη στην εικόνα της υγείας των ζώων, η Μυρτώ Μικρογεωργίου επιβεβαίωσε ότι τα τρία τιγράκια, υποβλήθηκαν με απόλυτη επιτυχία στον πρώτο τους ιατρικό έλεγχο και στους απαραίτητους εμβολιασμούς:

Τα δύο αρσενικά ζυγίζουν ήδη 8 κιλά το καθένα, ενώ το θηλυκό ζυγίζει 7 κιλά, βάρος που κρίνεται εξαιρετικό για την ηλικία των δύο μηνών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έλεγχος, ζύγιση, τοποθέτηση μικροτσίπ ταυτοποίησης και χορήγηση των πρώτων εμβολίων.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η φροντίστρια απηύθυνε θερμή πρόσκληση προς τον κόσμο να επισκεφθεί το Πάρκο και να μοιραστεί αυτή τη σπάνια χαρά:

«Έχουμε δύο αγοράκια και ένα κοριτσάκι. Κάναμε τα πρώτα εμβόλια για να τσεκάρουμε τα κιλά τους και αν όλα είναι καλά. Τα αγοράκια είναι 8 κιλά και το κοριτσάκι 7, που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ελάτε να τα δείτε, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε επισκέπτες που θα τα χαρούν μαζί μας. Σας περιμένουμε!»

Οι δηλώσεις της κ.Μικρογεωργίου:

Ένα απειλούμενο είδος σε καθεστώς προστασίας

Η γέννηση των τριών μικρών από τη μητέρα τους, Τόμπα, προσφέρει μια σημαντική ανάσα στα διεθνή προγράμματα γενετικής διατήρησης.

Με τον άγριο πληθυσμό στη Σουμάτρα της Ινδονησίας να πλήττεται ανεπανόρθωτα από την αποψίλωση των δασών και τη λαθροθηρία, η παρουσία υγιών ατόμων στους ελεγχόμενους ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους διασφαλίζει έναν πληθυσμό ασφαλείας, με απώτερο όραμα τη μελλοντική επανεισαγωγή τους στη φύση.

Η τίγρη της Σουμάτρας συναντάται αποκλειστικά στο ομώνυμο νησί της Ινδονησίας, αποτελώντας το τελευταίο επιζών υποείδος τίγρης των νησιωτικών συμπλεγμάτων της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η δραματική μείωση των βιοτόπων της έχει οδηγήσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τον ΟΗΕ να την κατατάξουν στην κατηγορία των ειδών που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο ολοκληρωτικής εξαφανίσεως.

Η διασπορά αυτών των ζώων σε απομονωμένους θύλακες δάσους καθιστά την αναπαραγωγή και τη διατήρηση της γενικευμένης ποικιλομορφίας εξαιρετικά δύσκολη.

Φωτογραφίες από τον εμβολιασμό των ζώων:

Οι κύριες απειλές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους

Η επιβίωση της τίγρης της Σουμάτρας δοκιμάζεται καθημερινά από τρεις βασικούς παράγοντες:

Την επιθετική αποψίλωση των τροπικών δασών για τη δημιουργία καλλιεργειών φοινικέλαιου.

Την ανεξέλεγκτη λαθροθηρία για το παράνομο εμπόριο μελών του σώματός της.

Τις αυξανόμενες συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής λόγω της επέκτασης των οικισμών.

Ανατομικά, πρόκειται για το μικρότερο υποείδος τίγρης στον κόσμο, με τα ενήλικα αρσενικά να φτάνουν σε μήκος έως τα 2,55 μέτρα και σε βάρος έως τα 140 κιλά. Το συγκριτικά μικρότερο μέγεθός τους αποτελεί προσαρμογή στις συνθήκες της πυκνής ζούγκλας.

Παράλληλα, διακρίνονται για το μοναδικό μοτίβο των πυκνών ριγών στο τρίχωμά τους που προσφέρει τέλεια παραλλαγή στο φυσικό περιβάλλον, ενώ θεωρούνται εξαιρετικοί κολυμβητές και δεινοί αναρριχητές.

Ο ρόλος των ζωολογικών κήπων και η προοπτική επανεισαγωγής

Απέναντι στον υπαρξιακό κίνδυνο που αντιμετωπίζει το είδος στη φύση, τα οργανωμένα επιστημονικά πάρκα και οι ζωολογικοί κήποι ανά την Ευρώπη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Όπως εξήγησε ο Θεόδωρος Μπαμπίλης, επικεφαλής φροντιστής αιλουροειδών και πιθήκων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, οι ευρωπαϊκοί φορείς διατηρούν έναν αυστηρά ελεγχόμενο πληθυσμό ασφαλείας.

Μέσω υπεύθυνης γενετικής διαχείρισης, αποφεύγεται η αιμομιξία και διασφαλίζεται η υγεία του είδους, με απώτερο και μακροπρόθεσμο στόχο τη δυνατότητα επανεισαγωγής των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η ανακοίνωση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου αναφέρει:

«Τρία μικρά τιγράκια της Σουμάτρας γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη γέννηση τριών μικρών τίγρεων της Σουμάτρας, δύο αρσενικών και ενός θηλυκού.

Σήμερα, τα μικρά υποβλήθηκαν στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν μικροτσίπ και τους χορηγήθηκαν τα πρώτα τους εμβόλια. Η κτηνιατρική μας ομάδα πραγματοποίησε επίσης έναν λεπτομερή έλεγχο της υγείας τους, προκειμένου να παρακολουθήσει την ανάπτυξη και τη γενικότερη ευζωία τους.

Η τίγρη της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης στον κόσμο, καθώς εκτιμάται ότι μόλις 400 περίπου άτομα έχουν απομείνει στη φύση. Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η λαθροθηρία και οι συγκρούσεις ανθρώπων και άγριας ζωής εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές απειλές για την επιβίωσή τους.