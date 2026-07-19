Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 46χρονης, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) ενώ έκανε πεζοπορία σε ορεινή περιοχή στο Παρανέστι Δράμας. Η γυναίκα έχασε την ισορροπία της σε ένα ιδιαίτερα δυσπρόσιτο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί κάταγμα στο πόδι, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επιστροφή της.

Η 46χρονη διατήρησε την ψυχραιμία της και κάλεσε αμέσως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Χάρη στα σύγχρονα συστήματα γεωεντοπισμού, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατάφερε να βρει τις ακριβείς συντεταγμένες της, στήνοντας αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Για τη μεταφορά της γυναίκας επιστρατεύτηκε ισχυρή δύναμη 16 πυροσβεστών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, το κλιμάκιο Σταυρούπολης, η εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρία μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Μόλις οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματισμένη πεζοπόρος, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακινητοποίησαν το τραυματισμένο της άκρο.

Στη συνέχεια, την τοποθέτησαν προσεκτικά σε ειδικό φορείο και την μετέφεραν μέσα από το δύσβατο έδαφος σε ασφαλές σημείο. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

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