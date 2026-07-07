Αδυναμία στα… χρυσαφικά είχε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και έβαζε στο στόχαστρο κοσμηματοπωλεία στην Αττική, σπάζοντας βιτρίνες ή παραβιάζοντας ρολά ασφαλείας για να αφαιρέσουν τα τιμαλφή από τις προθήκες ή τις βιτρίνες τους.

Η αποδόμηση της σπείρας, η οποία είχε αποκομίσει λεία που αγγίζει τις 370.000 ευρώ, επιτεύχθηκε μετά από ευρεία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν εννιά άτομα, (ηλικίας 21 έως 45 ετών), ενώ έχει ταυτοποιηθεί και καταζητείται ακόμη ένας συνεργός.

Δείτε βίντεο από τον τρόπο που «μπούκαραν» στα κοσμηματοπωλεία:

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση έξι κλοπών από κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπών οχημάτων σε περιοχές όπως ο Κορυδαλλός, η Νίκαια, το Μοσχάτο και άλλα σημεία της Αττικής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Πλήθος κοσμημάτων και ο ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις διαρρήξεις.

11 κινητά τηλέφωνα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επιχειρησιακά».

5 οχήματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία για τις μετακινήσεις της.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).