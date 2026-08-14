Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/8) στην περιοχή κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όταν νεαρός άνδρας άρχισε να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο τέσσερα μικρά κορίτσια, ηλικίας από 6 έως 11 ετών, τα οποία κάθονταν αμέριμνα σε πεζούλι.

Το περιστατικό κινητοποίησε τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τις ίδιες τις μικρές και απευθύνθηκαν στην Αστυνομία. Ο άνδρας εντοπίστηκε και προσήχθη από τις Αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και οι λόγοι για τους οποίους κατέγραφε τα παιδιά. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άνδρα αραβικής καταγωγής.

Βίντεο από τη στιγμή που ο άνδρας καταγράφει με το κινητό του τα 4 μικρά κορίτσια:

Τα τέσσερα κορίτσια βρίσκονταν μαζί στο σημείο και συζητούσαν. Ήταν ακόμη νωρίς, σε μια περιοχή όπου τα παιδιά της γειτονιάς συνηθίζουν να παίζουν και να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Κάποια στιγμή, ο άνδρας εμφανίστηκε μπροστά τους, τους μίλησε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν και στη συνέχεια σήκωσε το κινητό του και άρχισε να τις καταγράφει.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο και χάθηκε στα γύρω στενά.

Τα ίδια τα παιδιά ήταν εκείνα που περιέγραψαν στους γονείς τους τι είχε συμβεί. Αυτό που τους προκάλεσε ανησυχία ήταν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν γνώριζαν τα κατέγραφε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε γνωριμία ή επικοινωνία μαζί τους.

Η αντίδραση των γονέων και η προσαγωγή

Γονέας που διαμένει στην περιοχή κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ το υλικό από κάμερα ασφαλείας επιβεβαίωσε τα όσα είχαν περιγράψει νωρίτερα τα κοριτσάκια. Ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ παράλληλα αναζήτησε τον νεαρό άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός δήλωσε Σύρος, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί κατέγραφε τα κορίτσια, φέρεται να επικαλέστηκε τον «Αλλάχ».

Το τι ακριβώς συνέβη, γιατί έγινε η καταγραφή και τι περιείχε το κινητό του άνδρα είναι πλέον ζητήματα που καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: cretalive.gr