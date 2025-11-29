Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε το περιστατικό της έκρηξης σε καφετέρια με ναργιλέδες στα Σεπόλια, όταν ένας εκ των δύο δραστών, τον περασμένο Αύγουστο, έριξε μία χειροβομβίδα στο κατάστημα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Δείτε βίντεο με τον δράστη να ρίχνει τη χειροβομβίδα και να φεύγει:

Από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί δύο Ρουμάνοι ηλικίας 42 και 39 χρόνων, που ήταν και οι μόνοι θαμώνες μέσα στο κατάστημα την ώρα της έκρηξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ήδη στα χέρια του οι Αρχές, πρόκειται για μαφιόζικο χτύπημα.

Μάλιστα την εντολή για το χτύπημα φέρεται να έχει δώσει μεγαλοκακοποιός, ο οποίος έχει απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές και ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή, από όπου και οργάνωσε την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο πιθανολογείται ότι έχει να κάνει με υπόθεση ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Σεπολίων Αττικής.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεταμεσονύχτιες ώρες της 5-8-2025, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα, και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη.

Ακολούθησε ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, κατά την οποία συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ από την περαιτέρω εμπεριστατωμένη έρευνα ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας.

Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -0,4- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Επισημαίνεται ότι, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.