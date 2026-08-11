Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα της αστυνομίας σε σπίτι στη Μύκονο όπου βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών.

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου, σε δύο 23χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία.

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας κατά την οποία κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη αξίας άνω των 120.000 ευρώ:

Στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» εντοπίστηκαν:

404 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 6 συσκευασίες

540 γραμμ. κοκαΐνης, σε 3 συσκευασίες

211,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 43 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

78 γραμμ. ροζ κοκαΐνης, σε 11 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

69,8 γραμμ. κοκαΐνης, σε 63 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

800 ευρώ

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν χθες Δευτέρα (10 Αυγούστου 2026) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 23χρονος ημεδαπός και 23χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε έπειτα από επισταμένη έρευνα, μεθοδική διερεύνηση – αξιολόγηση στοιχείων και επιτήρηση πεδίου, οι κατηγορούμενοι από τα μέσα του προηγούμενου μήνα χρησιμοποιώντας δίκυκλες μοτοσικλέτες και ενεργώντας από κοινού διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες, παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας, αφού σκιαγραφήθηκε τρόπος δράσης τους, οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας απογευματινές ώρες χθες (10.08.2026) εντοπίσθηκαν διαδοχικά οι δύο δράστες και επακολούθησε έρευνα στην κατοικία που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» ναρκωτικών και τα οχήματά τους.

Συγκεντρωτικά βρέθηκαν στην κατοχή τους:

404 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 6 συσκευασίες

540 γραμμ. κοκαΐνης, σε 3 συσκευασίες

211,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 43 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

78 γραμμ. ροζ κοκαΐνης, σε 11 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

69,8 γραμμ. κοκαΐνης, σε 63 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

800 ευρώ

2 κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Οι ναρκωτικές ουσίες, οι δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες, τα χρήματα και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών».