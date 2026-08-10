Ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου σε βραχώδη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Μουτσούνα στη Νάξο, στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιστιοφόρο έφερε ελληνική σημαία και σε αυτό επέβαιναν συνολικά έξι Έλληνες.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Βίντεο και φωτογραφία από τη στιγμή της προσάραξης του σκάφους:

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια στην ακτή. Αυτό είναι το ζητούμενο σε κάθε περιστατικό στη θάλασσα: η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη, καθώς και εάν υπήρχαν παράγοντες που θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή να είχαν αποτραπεί.

Η ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που η κίνηση των σκαφών στο Αιγαίο αυξάνεται σημαντικά, απαιτεί υπευθυνότητα, σωστή προετοιμασία, συνεχή επιτήρηση και απόλυτο σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας.

Για τη διαχείριση του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Η άμεση αντίδραση των αρμόδιων αρχών είναι καθοριστικής σημασίας όταν ένα σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ΠΕΠΙΕΘ υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια στη θάλασσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων. Η πρόληψη, η ενημέρωση και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων των χρηστών της θάλασσας είναι το σημαντικότερο «μέτρο ασφαλείας».

Η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη, για το περιστατικό

«Το περιστατικό με τον καταπέλτη του Super Express στο λιμάνι της Νάξου είναι ένα ακόμη περιστατικό που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι φυσιολογικό, ιδιαίτερα μέσα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Σε ένα πλοίο που μεταφέρει καθημερινά εκατοντάδες επιβάτες, η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του καταπέλτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση. Δεν χωρούν εκπτώσεις ούτε προχειρότητα σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Ζητούμε από τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν άμεσα τα αίτια του προβλήματος, να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να διασφαλιστεί ότι το πλοίο θα συνεχίσει τα δρομολόγιά του μόνο όταν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας.

Η ελληνική ακτοπλοΐα πρέπει να λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας. Οι επιβάτες που εμπιστεύονται τα πλοία μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δικαιούνται να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς.

Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα».