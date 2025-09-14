Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία σχετικά με τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Greece 🇬🇷 Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρα, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση, ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία Αστυνομικών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστικά 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει τον ξυλοδαρμό.

Οι Παλαιστίνιοι φαίνονται να ρίχνουν τον νεαρό Ισραηλινό στο έδαφος, κλωτσώντας και χτυπώντας τον με το πλαστικό κοντάρι.

Η γυναίκα προσπάθησε να τον προστατεύσει, αποτρέποντας ενδεχομένως χειρότερη εξέλιξη.