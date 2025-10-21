Το αμερικανικό Shield AI MQ-35A V-BAT συμμετείχε στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση με την επωνυμία «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25», που έλαβε χώρα από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αναγνώρισης κάθετης απογείωσης και προσγείωσης έχει κατασκευαστεί από τη Martin UAV, γνωστή πλέον ως Shield AI. Έχει αναπτυχθεί επιχειρησιακά σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας, της Καραϊβικής και της Μέσης Ανατολής.

Δείτε βίντεο από τη συμμετοχή του στην Άσκηση:

Τι είναι η Εθνική Διακλαδική Άσκηση «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»

Πρόκειται για μια Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των 3 Γενικών Επιτελείων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και σκοπό είχε την άσκηση του συμμετέχοντος προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ΗΠ, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου ΗΠ των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

