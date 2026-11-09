Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε βίαιη επίθεση και ληστεία σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό «Μοναστηράκι» προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ενώ ένας τέταρτος συνεργός τους έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 17:30, όταν τρεις νεαροί άνδρες και μία κοπέλα προσέγγισαν τον 21χρονο με σκοπό να του αποσπάσουν την αλυσίδα λαιμού και την τσάντα του.

Όταν το θύμα προέβαλε αντίσταση, οι δράστες άρχισαν να τον χτυπούν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές. Αφού τον ακινητοποίησαν, του αφαίρεσαν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, τρεπόμενοι σε φυγή μέσα στους χώρους του σταθμού.

Το ανθρωποκυνηγητό στις αποβάθρες και οι συλλήψεις

Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που επιχειρούν στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου «Αριάδνη» της Γ.Α.Δ.Α. Μετά από άμεση υπόδειξη του θύματος, οι Αστυνομικές Δυνάμεις κινητοποιήθηκαν ταχύτατα, εξαπολύοντας αναζητήσεις εντός των εγκαταστάσεων.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο του ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αρχικά έναν από τους δράστες πάνω στην αποβάθρα, ενώ ταυτόχρονα, άλλος αστυνομικός καταδίωξε δεύτερο εμπλεκόμενο στους διαδρόμους του σταθμού, καταφέρνοντας να του περάσει χειροπέδες.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη και η νεαρή κοπέλα που συμμετείχε στην επίθεση.

Οι κατηγορούμενοι και ο καταζητούμενος

Οι τρεις συλληφθέντες , ανάμεσά τους και μία 17χρονη, είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών. Ο τέταρτος δράστης, ένας 17χρονος, έχει ταυτοποιηθεί πλήρως από τις Αρχές και αναζητείται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου.