Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της απόδρασης του 47χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 2 Ιουνίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ο δραπέτης, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 20 ετών για ληστείες, υποθέσεις ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, παραμένει άφαντος. Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Δείτε το βίντεο:

Πώς εκτυλίχθηκε η καταδίωξη έξω από τις φυλακές

Στο οπτικό υλικό, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ, αποτυπώνεται ο 47χρονος να τρέχει με κατεύθυνση την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχοντας μόλις δραπετεύσει από τον εργασιακό του χώρο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Στο ίδιο πλάνο, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος φαίνεται να τον καταδιώκει, ενώ ένας δεύτερος συνάδελφός του ειδοποιεί τις Αρχές για το συμβάν.

Παρά το γεγονός ότι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, οι έρευνες που ξεκίνησαν για τον εντοπισμό του δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής καρπούς.

Το προφίλ του κρατούμενου

Ο 47χρονος είχε μεταχθεί τον περασμένο Μάρτιο στον Κορυδαλλό από τις φυλακές της Κέρκυρας, όπου εξέτιε τη συνολική 20ετή ποινή του.

Εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικών των φυλακών, ένα πόστο που χαρακτηρίζεται από πιο χαλαρά μέτρα επιτήρησης.

Η απόδραση έγινε την ώρα που μετέφερε ψωμί, καθώς κατάφερε να βγει από την πύλη. Μόλις ένας σωφρονιστικός υπάλληλος κατάλαβε την πρόθεσή του, του φώναξε να γυρίσει πίσω, ωστόσο ο κρατούμενος συνέχισε να τρέχει και χάθηκε στους γύρω δρόμους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δραπέτης επρόκειτο να πάρει τριήμερη άδεια μέσα στις επόμενες ημέρες, η οποία μάλιστα θα αποτελούσε την τέταρτη κατά σειρά άδεια που του είχε εγκριθεί.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι Αρχές συνέλαβαν δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου από αμέλεια ή πρόθεση.

Παράλληλα, οι έρευνες της αστυνομίας για τη σύλληψη του 47χρονου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.