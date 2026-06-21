Τέλος στη δράση τριμελούς συμμορίας που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (Γ.Α.Δ.Α.). Σε οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τρεις δράστες, ξένης καταγωγής, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών.

Το χρονικό των συλλήψεων και οι «καβάτζες»

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026, στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων. Μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι αστυνομικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση τις κινήσεις των μελών της εγκληματικής ομάδας και προχώρησαν σε στοχευμένες εφόδους σε τρία σπίτια, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης των ναρκωτικών («καβάτζες»).

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στους συγκεκριμένους χώρους, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικές ποσότητες παράνομων ουσιών, καθώς και οπλισμό.

Πιο αναλυτικά βρέθηκαν:

798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)

226 γραμμάρια ηρωίνης

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια και ένα ρόπαλο

Το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ

Υλικά και σύνεργα για τη συσκευασία και τυποποίηση των δόσεων







Γνώριμοι των Αρχών οι δράστες

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι τρεις συλληφθέντες δεν ήταν πρωτάρηδες, καθώς έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές για παρόμοια ποινικά αδικήματα.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.