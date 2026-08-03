Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξασφάλισε η «Ζούγκλα» αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα πρώτα, δραματικά λεπτά εκδήλωσης της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Την ίδια ώρα, οι διωκτικές αρχές προχωρούν σε συλλήψεις, με τον Δήμαρχο Στυλίδας και τον ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου να βρίσκονται στο επίκεντρο κακουργηματικών διώξεων για εγκληματικές κατασκευαστικές αστοχίες που σκόρπισαν την καταστροφή.

Η στιγμή που ο καπνός ξεπηδά από τον Κιθαιρώνα

Στο βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» από εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ, διακρίνεται ο πυκνός καπνός που αναδύεται απευθείας από τη βάση της κορυφογραμμής του όρους Κιθαιρώνα και κατευθύνεται στο Πόρτο Γερμενό.

Μέσα από το βίντεο αποκαλύπτεται η τεράστια έκταση που αρχίζει να καταλαμβάνει ο καπνός, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τον σπρώχνουν τις φλόγες.

Η εστία λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε ελάχιστο χρόνο, καλύπτοντας πλήρως το ορεινό ανάγλυφο πάνω από τους παρακείμενους οικισμούς.

Το βίντεο που δείχνει πως ξεκίνησε η φωτιά:

Από τους σπινθήρες στο ολοκαύτωμα

Σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η αφετηρία της καταστροφής εντοπίζεται στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης που τροφοδοτούσε τις ανεμογεννήτριες.

Κατασκευαστικές αστοχίες στο σύστημα μεταφοράς προκάλεσαν επικίνδυνους σπινθήρες στα εναέρια καλώδια, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος και άναψαν την πρώτη σπίθα.

Η αυτοψία της «Ζούγκλας» αποκάλυψε την τραγική διαδρομή.

Αρχικά η φωτιά ξεπήδησε ακριβώς πάνω από τα πρώτα σπίτια στο Καλαμάκι. Σημειώνεται πως στην ίδια ακριβώς περιοχή είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και πριν από έναν μήνα, καίγοντας 60 στρέμματα.

Έπειτα, στον Άγιο Βασίλειο, οι φλόγες εγκλώβισαν τους οικισμούς που βρίσκονταν μέσα στη «χαράδρα» κάτω από τις ανεμογεννήτριες, μετατρέποντας τις περιουσίες των κατοίκων σε στάχτη.

Παρασυρόμενο από τους ισχυρούς ανέμους, το μέτωπο έφτασε στο Πόρτο Γερμενό και τα Μέγαρα, αφήνοντας πίσω του νεκρά ζώα, καμένα σπίτια και μια ολόκληρη περιοχή αποψιλωμένη από πράσινο.

Οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο των ερευνών της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη μαζί με συνεργάτη του.

Οι Διωκτικές Αρχές εστιάζουν στην κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο, η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου από το αιολικό πάρκο.

Στο στόχαστρο των Αρχών είναι και ο Σάββας Ζαφειράτος, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Είναι ο ιδιοκτήτης των εταιρειών «Αιολική Σπιθάρη Α.Ε.» (στην οποία ανήκουν οι ανεμογεννήτριες στο Καλαμάκι) και «Σάββας Ζαφειράτος & ΣΙΑ». Ο ίδιος κατηγορείται για τις εγκληματικές αστοχίες στο αιολικό πάρκο.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη/επίβλεψη και ο εργολάβος του δικτύου.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Μάλιστα, η Εισαγγελική Αρχή σχεδιάζει την άμεση αναβάθμιση των κατηγοριών, προσθέτοντας την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς η γιγάντωση της πυρκαγιάς οδήγησε στην τραγική πτώση των δύο ελικοπτέρων και στον θάνατο των δύο χειριστών τους.