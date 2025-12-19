Μία καραβιά με εκατοντάδες μετανάστες εντόπισε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 νότια της Γαύδου, στην Κρήτη, το Λιμενικό και η Frontex που με βοήθεια από σκάφη ιδιωτών, περισυνέλλεξαν και διέσωσαν περισσότερους από 550 μετανάστες.

Η ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έγινε, όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με την συμμετοχή 3 πλωτών μέσων, 3 σκαφών της δύναμης Frontex και 3 παραπλέοντων πλοίων, που έσπευσαν για βοήθεια.

Οι περίπου 550 άνθρωποι που είχαν στοιβαχτεί στο αλιευτικό σκάφος περισυνελλέγησαν σώοι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και σταδιακά μετακινούνται στο Ρέθυμνο όπου θα γίνει η καταγραφή τους.

Ήδη στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους έχει δοθεί φαγητό από τον δήμο Αγίου Βασιλείου -όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς– με τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, να τονίζει: «εμείς προσφέρουμε στους ανθρώπους φαγητό, όπως κάθε φορά που φτάνουν μετανάστες στην περιοχή μας», επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής ο δήμος έχει δαπανήσει φέτος 350.000 ευρώ για την σίτιση τους.

Οι διασώσεις των μεταναστών τα ξημερώματα της Παρασκευής ήταν η τρίτη περίπτωση μεταφοράς με πλοιάρια στις ακτές της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες καθώς η αρχή έγινε την Πέμπτη 18/12, όταν δύο σκάφη έφτασαν στις ακτές του νησιού και συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες, ένα σκάφος με 37 ανθρώπους και μία βάρκα με 53 άτομα.

Δείτε βίντεο από τον εντοπισμό του αλιευτικού: