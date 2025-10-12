Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (11/10), έξω από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού, προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, τέσσερα άτομα, χωρίς να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, εμφανίζονται να εξέρχονται βιαστικά από το κτήριο, λίγο πριν ακουστεί η πρώτη έκρηξη, την οποία ακολούθησαν και άλλες.

Δείτε το βίντεο:

Από την επίθεση με γκαζάκια προκλήθηκαν σπασμένα τζάμια και μαυρισμένοι τοίχοι, ενώ άμεσα έφτασε στο σημείο, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για τη συλλογή ευρημάτων και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι Αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.