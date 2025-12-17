Βίντεο από τη στιγμή της καταδρομικής επίθεσης στο Α.Τ. Κυψέλης, που έγινε το βράδυ της Κυριακής 7/12, ανέβηκε σε κοινωνικό δίκτυο και συγκεκριμένα στο Χ.

🔥Attack on the Kypseli Police Station on Thiras Street in the afternoon of December 7, 2025. #antireport Επίθεση στην γιάφκα βασανιστών του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης στην οδο Θήρας το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου 2025. > pic.twitter.com/5lNMClO1Pu — Παρασιτεί Μετέωρος (@parameteoros) December 16, 2025

Στο βίντεο βλέπουμε την ομάδα των ατόμων τη στιγμή που επιτίθονται στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος εκτοξεύοντας προς αυτό μπουκάλια μολότοφ.

Θυμίζουμε πως και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 8 το βράδυ μια ομάδα 5-6 ατόμων πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σημειώθηκαν υλικές φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο της ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες.

Την Παρασκευή 12/12, τα άτομα που επιτέθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, με κείμενό τους στη ιστοσελίδα του Athens Indymedia, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η επίθεση μας ήταν μια άμεση απάντηση στο κρεσέντο αστυνομικής βίας στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη, 17 χρόνια μετά την δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τους μπάτσους Κορκονέα και Σαραλιώτη».

Ολόκληρο το κείμενο της ανάληψης ευθύνης για την επίθεση:

«

Δικαιοσύνη είναι η αντίσταση

Το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου 2025 επιτεθήκαμε στην γιάφκα βασανιστών του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης στην οδο Θήρας.

Οι θρασύδειλοι του ΑΤ, τόσο “γενναίοι” απέναντι σε αλυσοδεμένους ανθρώπους, τόσο “θαρραλέοι” στις σκούπες σε μεταναστες στην πλ.Αμερικης , εκτίμησαν ρεαλιστικά την κατάσταση τους και κλείδαμπαρώθηκαν μέσα. Χρειάστηκε να περάσουν 5 ολόκληρα λεπτά για να ξεμυτίσουν…

17 χρόνια και μία μέρα μετά τον Δεκέμβρη, χτυπήσαμε στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα κέντρο που έχουν μετατρέψει σε φρούριο. 17 χρόνια που η βία, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες δεν έχουν σταματήσει στιγμή. 17 χρόνια μετα, οι ίδιοι δολοφόνοι με άλλα πρόσωπα. Σαμπάνης, Φραγκούλης, Zackie, Λάμπρος Φούντας, Καμράν, Μάγκος ..

Οι αγωνίστριες και οι αγωνιστές που περνάνε στην αντεπίθεση, που απαντάνε στα χτυπήματα του κράτους δεν είναι ούτε υπεράνθρωποι, ούτε χωρίς συναίσθηση του κινδύνου. Είναι η συναδέλφισσά στην δουλειά, ο συμφοιτητής στο δίπλα έδρανο, ο γείτονας που χαιρέτησες χτες. Θα τους έχεις πετύχει να βάζουν τις φωνές στο αφεντικό σε κάποια κωλοσεζόν, να διεκδικούν μικρότερο νοίκι και ανθρώπινες γειτονιές, να αγωνίζονται ενάντια στις γυναικοκτονίες, ενάντια στους μπάτσους που δολοφονούν. Σίγουρα θα έχετε πιαστεί “αλυσίδα” σε κάποια απεργία. Είναι αυτοί που όταν οργίζονται από την αδικία και την βια, κάνουν την οργή πείσμα και πλάνο. Βάζουν κάτω χάρτες, βγάζουν διαδρομές, κοιτάνε για κάμερες. Γεμίζουν μπουκάλια με βενζίνη, πλησιάζουν με ψυχραιμία και βάζουν φωτιά στα τμήματα. Έτσι γεννήθηκε ο Δεκέμβρη του ‘08, έτσι ο Νοέμβρης του ‘73 πριν από αυτόν. Με πείσμα και οργάνωση. Με συλλογικό αγώνα ενάντια στο άδικο.

Η επίθεση μας ήταν μια άμεση απάντηση στο κρεσέντο αστυνομικής βίας στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη, 17 χρόνια μετά την δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τους μπάτσους Κορκονέα και Σαραλιώτη.

“ […] Κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας και περί ώρα 20:05′, ομάδα περίπου 400 ατόμων, που έφερε καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σφοδρά κατά διμοιριών αποκατάστασης τάξης στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. […] ”

Αυτά ανάμεσα στα άλλα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ και αναπαρήγαγαν χωρίς ίχνος τσίπας το 90% των ΜΜΕ από την Τσιπρική κεντρο-αριστερά (news247.gr) ως την κυβερνητική ακροδεξιά (Πρώτο Θέμα). Τι κι αν δεκάδες βίντεο καταγράφουν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την λυσαλέα επίθεση των ΜΑΤ στο σώμα της πορείας, τον χημικό πόλεμο, τον άγριο ξυλοδαρμό ακόμη και ήδη συλληφθέντων διαδηλωτών.

Προς τα ΜΜΕ: Αναπαραγωγή αυτούσιων ανακοινώσεων της ΕΛ.ΑΣ στην σημερινή εποχή και συνθήκη δεν είναι απλά πλημμελές δημοσιογραφικό έργο. Είναι συνειδητή επιλογή στήριξης και συνενοχής στην βαρβαρότητα. Κάθε εποχή έχει την Νυρεμβέργη της και κάθε Νυρεμβέργη έχει τον Στράιχερ της.

Η επιλογή της Αστυνομίας να απαγορεύσει με όρους ιδιωνύμου, με βαρείς τραυματισμούς και συλλήψεις την πορεία της 6ης Δεκέμβρη δεν έρχεται σαν κεραυνός εν αιθρία. Είναι μια διαδρομή που ξεκινά από τις μέρες της πανδημίας και την τότε διαχείριση των διαδηλώσεων για να καταλήξει στην διάλυση με οριακούς όρους της πορείας μνήμης στον αναρχικό σύντροφο Κυριάκο Ξυμητήρη.

Ο άνεμος γυρίζει, τα σημάδια προμυνήουν θύελλα

Θα μπορούσαμε να μπούμε στο πειρασμό να δούμε αυτή την όξυνση της καταστολή σαν την τυπική Δεξιά διαχείριση του κράτους. Δεν θα ήταν δύσκολο. Η κολοβή Ελληνική Δημοκρατία ακόμη και πριν το τωρινό ολοκληρωτικό της ξεγύμνωμα δεν φημιζόταν για τα “στιβαρά θεσμικά αντίβαρα” ούτε για τους “υγιείς δημοκρατικούς θεσμούς”. Το ελληνικό καθεστώς, είναι πέρα για πέρα ταιριαστό σε έναν καπιταλιστικό σχηματισμό όπου τα ανώτερα κλιμάκια αποτελούνται από λαθρέμπορες πλοιοκτήτες και μαφιόζους, ενώ τα χαμηλά κλιμάκια επανδρώνονται από κάτι ανθυπολούμπεν φιγούρες αλα Φραπές, Μαγειριάς και Σεμερτζίδου.

Όμως η πολιτική και οικονομική κρίση διαπερνά κάθετα και οριζόντια την “φιλελεύθερη” Δύση.

Σε ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο οι τυπικές κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά οι πολιτικές παραμένουν ίδιες και απαράλλαχτες. Κέρδη για τους λίγους, φτώχεια για τους πολλούς, στήριξη της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη με κάθε κόστος. Χέρι-χέρι με την φτώχεια πηγαίνει η βια των αφεντικών, η βία της αστυνομίας. Το μετά τον Β’ ΠΠ αναδιανεμητικό μοντέλο είναι νεκρό, η δυνατότητα εξαγωγής των εσωτερικών αντιφάσεων στον Τρίτο Κόσμο έχει περιοριστεί. Η καπιταλιστική “φυγή προς τα εμπρός”, το μέλλον που μας ετοιμάζουν είναι να πάμε να πολεμήσουμε -στα αλήθεια να πεθάνουμε- για την πατρίδα.

Με αυτό τον ζόφο οφείλουμε να αναμετρηθούμε, πολιτικά και πρακτικά, γιατί αν ο εχθρός νικήσει δεν θα υπάρχουν ασφαλή μετόπισθεν. Μαζί με το πείσμα και την θέληση για αγώνα, να ξαναβάλουμε στο λεξιλόγιο μας την οργάνωση, την στρατηγική, την τακτική. Να χτυπήσουμε τα αφεντικά και τους μπράβους τους, να προστατεύσουμε τους κοινωνικούς/ταξικούς αγώνες από την καταστολή.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΖΗΤΑΕΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ-ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ»