Ένα βίντεο-ντοκουμέντο για το μπαράζ των τριών εμπρηστικών επιθέσεων, οι οποίες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, με στόχο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται μια συγκεκριμένη μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι θεωρούνται οι βασικοί εκτελεστές των χτυπημάτων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το οπτικό υλικό και τις καταθέσεις μαρτύρων, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξετάζει αν πίσω από το τριπλό χτύπημα κρύβεται μια ευρύτερη, καλά οργανωμένη επιχείρηση, με τις υποψίες των Aρχών να στρέφονται σε άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μέσω των καμερών ασφαλείας, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το… δρομολόγιο της μηχανής, να ταυτοποιήσουν τους δύο αναβάτες και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για σεσημασμένα πρόσωπα.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Το ακριβές χρονικό της καταδρομικής ενέργειας

Οι δράστες κινήθηκαν με απόλυτη ταχύτητα και ακρίβεια, χτυπώντας τρία διαφορετικά σημεία της πόλης μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών. Στις 4:18 βρέθηκαν στην Πυλαία, καθώς η αρχή έγινε με στόχο ακίνητα ιδιοκτησίας του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Στις 4:23 εντοπίζονται στην Τούμπα. Δηλαδή, μόλις πέντε λεπτά μετά από την πρώτη επίθεση, οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιους μηχανισμούς με γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης.

Στις 4:35 σημειώθηκε το τρίτο και πιο καταστροφικό χτύπημα, με στόχο όχημα σταθμευμένο στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα.

Στα πρώτα δύο περιστατικά οι ζημιές ήταν περιορισμένες και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως το τρίτο χτύπημα είχε δραματική εξέλιξη.

Η ισχυρή έκρηξη και το δράμα της οικογένειας Νέστορα

Η επίθεση στο κτήριο όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα προκάλεσε μια ισχυρότατη έκρηξη, πιθανότατα από γκαζάκια. Η κα Νέστορα κατέβηκε αμέσως στην πυλωτή για να δει τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ίδια στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες, μαζί με ακόμα ένα μέλος της οικογένειάς της και τρεις ενοίκους του κτηρίου.

Συνολικά πέντε άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της μητέρας της πολιτεύτριας κρίνεται ως η πλέον κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Εκτεταμένες καταστροφές από το ωστικό κύμα και τη φωτιά

Οι εικόνες από το σημείο της ισχυρής έκρηξης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του χτυπήματος. Στην πυλωτή της πολυκατοικίας, δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και σταθμευμένες μοτοσικλέτες. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε τμήμα του κτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές και δομικές φθορές στην πρόσοψη και την είσοδο.

Λόγω του κοινού παρονομαστή των στόχων, που δεν είναι άλλος από την πολιτική τους ιδιότητα, η Αντιτρομοκρατική χειρίζεται τις τρεις υποθέσεις ως μία ενιαία και συνδεδεμένη ενέργεια, με τις έρευνες να διευρύνονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν η «βεντάλια» της καθοδήγησης των δραστών ανοίγει και σε άλλες κατευθύνσεις.